林柏宏撐王淨演技實力有目共睹 興奮主演電影被推薦角逐奧斯卡
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無線娛樂新聞台報導：林柏宏、Karencici及熊仔呢日出席一個運動品牌活動，林柏宏同許光漢主演嘅電影獲推薦代表台灣角逐第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，得知呢個消息令電影團隊非常驚喜。
林柏宏好奇奧斯卡評審對呢套戲會唔會覺得有趣，因為呢套戲有好多民俗文化，唔知笑點可否打動唔同文化嘅人，打破語言隔閡，林柏宏坦言心情興奮，而王淨被指靠關係得到工作，王淨罕有動怒，林柏宏力撐王淨不管係演技、整個人嘅氣氛，林柏宏覺得王淨實力有目共睹。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台