林沚羿拍處女作MV超跑作道具 唔敢考車牌自認怕變馬路炸彈

無線娛樂新聞台報導：參加《聲夢傳奇》入行嘅 林沚羿 小學時已經醉心音樂，經過比賽之後最近終於正式推出自己嘅首支單曲，呢日仲為新歌拍攝MV。Venus親自介紹呢首節奏輕快嘅新歌時，就話錄音都花咗唔少時間，仲加入咗唔少自己嘅諗法喺當中呀。