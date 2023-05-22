林沚羿拍處女作MV超跑作道具 唔敢考車牌自認怕變馬路炸彈

林沚羿拍處女作MV超跑作道具 唔敢考車牌自認怕變馬路炸彈

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：參加《聲夢傳奇》入行嘅 林沚羿 小學時已經醉心音樂，經過比賽之後最近終於正式推出自己嘅首支單曲，呢日仲為新歌拍攝MV。Venus親自介紹呢首節奏輕快嘅新歌時，就話錄音都花咗唔少時間，仲加入咗唔少自己嘅諗法喺當中呀。

雖然MV當中有一架超跑，原本以為Venus會飛返轉，但係原來佢連車牌都冇，更加話自己如果揸車可能會其他人做成危險咁話，仲認為自己隨時會成為馬路炸彈，所以都係先擺埋一邊以後再算喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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