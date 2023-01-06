最佳男配角男飛躍10強影場刊 鄭子誠睇好李成昌戴耀明奪獎
入圍「最佳男配」嘅Bob林盛斌、林子善、鄭子誠、戴耀明、李成昌、張頴康、馬貫東，仲有入圍「男飛躍」嘅陳浚霆、張馳豪、黃庭鋒、鄭衍峰、孔德賢、關曜儁、林子超及黃建東，同時入圍兩項提名嘅吳偉豪同林景程。
林子善知道今年投票制當中，佢嘅得票佔大部份係網上朋友同幕後投票支持，佢直言係真選票，令佢覺得好激動，未諗過原來自己有咁多支持者，子善坦言：「得唔得到獎項唔重要，喺每一個人心見中，我係就得！」吳偉豪能躋身10強已覺得贏咗，今次仲有3項提名，佢表示心滿意足。
鄭子誠喺《金宵大廈2》演技又再提升，令觀眾讚口不絕，鄭子誠承認信心微微動搖，睇好李成昌同戴耀明；張頴康已第4度入圍男配，直認冇信心奪獎，笑言習慣陪跑，而馬貫東同林景程指今年入圍男配10強嘅演員實力強。
「男飛躍」10強藝員各具實力，張馳豪首獲提名，佢想陳山聰同陳瀅獲獎，又希望《美麗戰場》拎最佳劇集；關曜儁盼躋身5強，希望喺座位上有機會睇到啲片，而林子超及黃建東覺得喺2022年獲得唔少機會，佢哋珍惜機會來臨，冇諗過可以得到咁多人支持。
網民點睇？
支持Aska ，無論有無得獎，我心中你係最好🥰
好喜歡Aska😍😍 好靚仔，為人有禮貌，又謙虛，又有學歷🥰 支持Aska男飛躍🔥💪
👍👍👍支持你们，祝你们颁奖典礼加油
常見問題
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