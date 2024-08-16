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《法證先鋒VI》林盛斌Bob搞笑模仿歐陽震華 網友瘋狂點讚超過萬次

TVB娛樂新聞
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《法證先鋒VI：倖存者的救贖》自開播以來，一直受到觀眾的熱烈追捧。在劇中飾演法證部高級化驗師陶總的林盛斌Bob，以其幽默的演技成為了焦點人物。近日，有網友將他與資深演員歐陽震華Bobby相提並論，引起了一番討論。

網友熱議：Bob與Bobby搞笑對決

對此，林盛斌Bob在社交媒體上分享了一張自己與Bobby的對照圖片，幽默地留言：「Bobby同Bob，爭少少啫，爭兩個英文字咋嘛！頂住先啦，ok？」此外，他還自嘲道：「話時話，原來我真係冇頸㗎喎……」這番搞笑的言論迅速引起了網友的廣泛關注，並迅速累積了超過萬次的點讚。

網友反應熱烈 支持兩位演員

網友們對於Bob的幽默反應反應熱烈，紛紛留言表示支持：「唔需要比較，兩個都好好睇」、「唔同嘅～他係認真，而你係認真….搞笑」、「接受現實啦」、「一個認真做事 一個不管怎樣認真都覺得是在搞笑」。甚至有觀眾分享了一個趣事：「我看法證時，兒子突然問我，為甚麼他沒有頸項，害我都不懂該怎麼回答他。」這些留言不僅展示了觀眾對於Bob的喜愛，也反映了他在劇中角色的深刻印象。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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