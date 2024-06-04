林盛斌慶祝女兒16歲生日，網民讚女兒美貌與華姐冠軍相似
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44歲的林盛斌（Bob），除了是圈中著名的「金牌媒人」，也是一位樂於分享家庭生活的「多仔公」。他與太太黃乙頤（Pearl）結婚已有17年，育有四名子女：大女林霏兒（Faye）、次女林熹兒（Haye）、三女林機兒（Kaye）及孻仔林道申（Jaye）。Bob經常在社交平臺上發布全家的溫馨照片，展示他們之間輕鬆又搞怪的相處方式。
父女溫馨慶生照引網民熱議
最近，在1日，Bob在Instagram上分享了一張與大女兒霏霏的合照，慶祝她16歲的生日。照片中，霏霏留著及肩的短髮，看起來清爽可愛，頭髮和粉色裙裝上的蝴蝶結裝飾更顯得她俏皮。隨著林家的大女兒逐漸長大，不少網民紛紛留言讚美霏霏的美貌，甚至有人認為她與華姐冠軍餘思霆有幾分相似。「呢啲款，我細個嗰陣，溝硬，唉，真係越嚟越擔心……」Bob在照片下留言表達了作為父親的擔憂。
父女間的幽默對話
對於爸爸的這番話，霏霏卻以一句「我睇唔上你」來回應，顯示出她的獨立個性。Bob則無奈地回應：「我會用誠意打動你」。在這場父女間的幽默對話中，蔡宛珊也加入了建議，她說：「細個係可以揀啲靚仔，大個咗就要揀啲優質股好似你老竇咁」。聽到這話的霏霏則回答：「咁要趁後生啦」，並開玩笑說Bob：「發夢咩都有」。這段父女之間的互動，不僅展示了他們親密無間的關係，也讓網友們忍俊不禁。
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圖片來源：TVB