林盛斌慶祝女兒16歲生日，網民讚女兒美貌與華姐冠軍相似

44歲的林盛斌（Bob），除了是圈中著名的「金牌媒人」，也是一位樂於分享家庭生活的「多仔公」。他與太太黃乙頤（Pearl）結婚已有17年，育有四名子女：大女林霏兒（Faye）、次女林熹兒（Haye）、三女林機兒（Kaye）及孻仔林道申（Jaye）。Bob經常在社交平臺上發布全家的溫馨照片，展示他們之間輕鬆又搞怪的相處方式。