林盛斌偕兒子搞笑互動惹全場爆笑 車婉婉稱阿仔同學留意《中年好聲音》…
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無線娛樂新聞台報導：林盛斌偕兒子搞笑互動惹全場爆笑 車婉婉稱阿仔同學留意《中年好聲音》報道
林盛斌（Bob）、車婉婉及麥雅緻呢日帶埋阿仔一齊現身書展一個講座分享學習教材，Bob兒子道申（Jaye）忽然喺台上失憶，爆出笑料惹全場爆笑，搞到阿Bob笑住打圓場。
阿Bob出名口才了得，數學方面都唔差，望遺傳數學天份畀阿仔，5歲兒子更即場背乘數表，作為星二代喺大眾目光下成長，難免有啲壓力，車婉婉及麥雅緻亦有跟小朋友解釋藝人嘅工作，車婉婉早前做《中年好聲音》主持，佢笑指阿仔車浚義（BBQ）返學，有同學跟BBQ講《中年好聲音》有關嘅報道。
網民點睇？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台