阮浩棕生日提緋聞即落閘 安俊豪喜獲入行首支冠軍歌
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無線娛樂新聞台報導：林秀怡 阮浩棕 等呢日參加一場經典動畫嘅首映，佢仲話因為男友係忠實Fans，所以呢日帶埋男友到場之外，仲連自己妝都冇乜化就趕到現場，認真係100分女友呀。平時《獎門人》獎老打扮集集新鮮，佢就話新一集大家會重現唔少經典角色打扮喇。
而啱啱踏入33歲嘅阮浩棕，今年就同家人朋友食飯度過喇，不過一提到佢同 何沛珈 之間嘅緋聞，壽星仔就即時變太極高手，仲話題一轉變為分享升呢為人叔叔嘅喜悅喇。
安俊豪 近日一改曲風仲獲事業第一首冠軍歌，仲令佢覺得原來情歌更獲大家認同，自己亦非常開心同興奮呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台