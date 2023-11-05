阮浩棕生日提緋聞即落閘 安俊豪喜獲入行首支冠軍歌

無線娛樂新聞台報導：林秀怡 阮浩棕 等呢日參加一場經典動畫嘅首映，佢仲話因為男友係忠實Fans，所以呢日帶埋男友到場之外，仲連自己妝都冇乜化就趕到現場，認真係100分女友呀。平時《獎門人》獎老打扮集集新鮮，佢就話新一集大家會重現唔少經典角色打扮喇。