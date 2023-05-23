林襄坦言欣賞港男 親述邊類男士會令佢心動
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無線娛樂新聞台報導：台灣職棒啦啦隊女神林襄呢日首度嚟香港出席活動，吸引咗大批fans到場，其中更有粉絲係撐住拐杖嚟應援，而呢位啦啦隊女神亦都相當識做，以廣東話同在場眾人打招呼，又不停擺出心 形手勢畀大家影相。
趁住呢次嚟香港，林襄除咗周圍去玩同打卡外，仲去咗旺角食燒賣、雞旦仔呢啲美食。佢又分享自己鍾意嘅男仔類型，話如果個男仔有黑眼圈、睇起嚟有啲頹廢、長頭髮、個樣有啲累嘅男生就最吸引佢，林襄又話自己希望有機會可以同到劉德華合作。自言幾欣賞香港男仔嘅林襄，問到有冇機會識返個香港男友？佢就話一切都要睇緣份。
講到早前推出嘅寫真反應好熱烈，林襄就話如果有機會都想影一本有香港景色嘅寫真，但會唔會成真就要睇公司安排喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台