林襄坦言欣賞港男 親述邊類男士會令佢心動

無線娛樂新聞台報導：台灣職棒啦啦隊女神林襄呢日首度嚟香港出席活動，吸引咗大批fans到場，其中更有粉絲係撐住拐杖嚟應援，而呢位啦啦隊女神亦都相當識做，以廣東話同在場眾人打招呼，又不停擺出心 形手勢畀大家影相。