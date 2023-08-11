林襄姊弟戀曝光後首露面 認與馬傑森工作中擦出愛火

無線娛樂新聞台報導：25歲台灣人氣啦啦隊女神林襄日前被影到跟細4歲嘅棒球員馬傑森拖手行街兼食飯，之後返女方香閨過夜而爆出戀情，令一眾男fans晴天霹靂，呢日林襄出席一個真人騷開播記者會，呢次係姊弟戀報道出街後，林襄首度公開露面。