林襄姊弟戀曝光後首露面 認與馬傑森工作中擦出愛火
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無線娛樂新聞台報導：25歲台灣人氣啦啦隊女神林襄日前被影到跟細4歲嘅棒球員馬傑森拖手行街兼食飯，之後返女方香閨過夜而爆出戀情，令一眾男fans晴天霹靂，呢日林襄出席一個真人騷開播記者會，呢次係姊弟戀報道出街後，林襄首度公開露面。
林襄大方認愛棒球員馬傑森，希望大家給予交友空間，二人隸屬同一個球會有好多見面機會，造就呢對球壇情侶嘅誕生，林襄自爆跟馬傑森喺工作中擦出火花，認為最重要係相處到，年紀並唔係問題，而林襄就未有回應球團禁愛令！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台