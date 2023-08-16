提鮮肉男友馬傑森即轉話題 林襄讚師妹對自己照顧有加
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無線娛樂新聞台報導：台灣啦啦隊女神林襄，呢日以和服look，同師妹芷霖出席自己有份投資嘅日式餐酒館海選大賽，兼為活動擔任評審工作。
林襄話覺得自己年紀到喇，怕大家會睇厭自己，所以佢就想做一啲唔同嘅副業嚟為未來鋪路，林襄又話自己一直都有嘗試轉型，好似今年初就試過拍戲客串小角色。
對於同比自己細4歲嘅棒球員馬傑森拍拖一事，林襄就表示希望外界可以畀多啲空間佢哋，至於嚟緊嘅工作安排，林襄話8月底會去紐約表演，而9月初生日時就會去日本，9月中就要拍廣告，工作可以話係排得密麻麻。
講到最近身形變瘦令唔少網民擔心，林襄就叫大家放心，因為師妹芷霖對佢照顧有加，唔只平日會對佢投餵零食糖果，放工後又會幫佢叫定外賣送到屋企，問到係咪師妹比男友更貼心？林襄就話師妹對佢超級好，所以自己都好愛對方呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台