林襄參與選秀真人騷獲讚潛力無窮 自嘲能力有限非學員假想敵
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無線娛樂新聞台報導：林襄早前參加一個台灣選秀真人騷，與一班唔同領域嘅女仔接受100日特訓，最後由觀眾票選結果組成女團，林襄雖然擁有高知名度，面對各有強項嘅競爭對方，林襄坦言好大壓力。
林襄好開心今次喺節目展現出自己真實個性，佢自嘲能力有限，叫大家唔使當佢係假想敵，不過林襄獲節目召集人錢薇娟讚潛力無窮，前籃球選手錢薇娟之前喺運動實境節目展現強悍領隊特質，今次對住一班弱質纖纖嘅女仔，錢薇娟坦言唔忍心責罵學員。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台