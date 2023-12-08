林襄高EQ回應整容疑雲 啦啦隊女神參與愛心義賣

無線娛樂新聞台報導：台灣啦啦隊女神林襄呢日現身台北，聯同雅涵、芷霖為義賣活動站台，三位人美心善嘅新世代網絡女神為善不甘後人，各自拎出有紀念價值嘅球衣及MV打歌服進行義賣籌款，希望以自身影響力吸引粉絲做善事。