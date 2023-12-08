林襄高EQ回應整容疑雲 啦啦隊女神參與愛心義賣
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無線娛樂新聞台報導：台灣啦啦隊女神林襄呢日現身台北，聯同雅涵、芷霖為義賣活動站台，三位人美心善嘅新世代網絡女神為善不甘後人，各自拎出有紀念價值嘅球衣及MV打歌服進行義賣籌款，希望以自身影響力吸引粉絲做善事。
林襄近日參與一個集合24位喺不同領域有影響力嘅女性團體選秀節目，可以同一班女仔認識之餘，佢覺得自己獲益良多，特別係可以學到唱歌。
之但係人紅是非多，樣靚身材正嘅林襄呢排就被網民翻舊帳，搵到佢10年前嘅舊相，暗指佢嘅美貌同身材係後天加工，林襄亦以高EQ回應事件，表示自己唔會在意，自己係借飲食控制同增長知識而變得更美麗。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台