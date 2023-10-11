林采緹代理情趣用品被友人批評 感謝男友好友給予大力支持

無線娛樂新聞台報導：台灣藝人林采緹與前夫胡睿兒離婚3年，今年4月認愛細2歲嘅男友晨泓軍，不時喺社交平台放閃，愛情事業兩得意，林采緹近年不斷拓展副業，年初引進情趣潮流品牌，呢日佢親解創業契機，並擔任代言人宣傳。