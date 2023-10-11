林采緹代理情趣用品被友人批評 感謝男友好友給予大力支持
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無線娛樂新聞台報導：台灣藝人林采緹與前夫胡睿兒離婚3年，今年4月認愛細2歲嘅男友晨泓軍，不時喺社交平台放閃，愛情事業兩得意，林采緹近年不斷拓展副業，年初引進情趣潮流品牌，呢日佢親解創業契機，並擔任代言人宣傳。
林采緹為咗呢門生意去上堂，自言對性方面了解不足，要多了解先可以說服別人，同時豐富自己嘅知識、思想更開闊，佢又指曾因代理情趣用品被友人批評此舉令形象更差更low，林采緹聽完一啲都冇嬲，更想打破大家嘅觀念，同時佢感謝男友同好友給予大力支持及鼓勵，令佢倍感窩心。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台