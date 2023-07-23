港姐x中年好聲音雙冠軍行善 吉吉林鈺洧偕小朋友遊電車河

無線娛樂新聞台報導：周吉佩 同 林鈺洧 呢日一齊現身一個慈活動，同一班小朋友齊齊遊電車河，自比賽之後首次為慈善出力嘅吉吉，仲帶埋太太同子女一齊到場參與。吉吉仲同Denice同小朋友齊齊唱兒歌，希望帶更多歡樂俾大家呀。