港姐x中年好聲音雙冠軍行善 吉吉林鈺洧偕小朋友遊電車河
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無線娛樂新聞台報導：周吉佩 同 林鈺洧 呢日一齊現身一個慈活動，同一班小朋友齊齊遊電車河，自比賽之後首次為慈善出力嘅吉吉，仲帶埋太太同子女一齊到場參與。吉吉仲同Denice同小朋友齊齊唱兒歌，希望帶更多歡樂俾大家呀。
身為Daddy嘅吉吉要氹小朋友就大把方法啦，準備唔少小禮物嘅佢仲話子女都非常外向，會自動同唔同小朋友成為老友一齊玩呀。
早前先拍完新一輯《不可能任務》之後，Denice就練成抗熱神功，呢日佢就提到拍攝時曾遇上體感溫度高達45度，所以遲啲炎夏拍古裝自己都冇問題咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台