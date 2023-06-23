廖慧儀何泳芍提議明年組女子龍舟隊 應屆港姐首次共度端午節

無線娛樂新聞台報導：TVB藝員組成嘅龍舟隊呢日參與沙田城門河龍舟競賽，四位應屆港姐林鈺洧、許子萱、梁超怡、邢慧敏，以及J2ers何泳芍、廖慧儀及胡敏芝等藝人現身活動，為TVB龍舟隊出力打氣，口號氣勢強勁。