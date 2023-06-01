林鉫徫舉行歌迷聚會有壓力 台下fans聽得如癡如醉

無線娛樂新聞台報導：林鉫徫早前參加TVB歌唱真人騷《中年好聲音》吸納不少fans，林鉫徫呢日舉行歌迷聚會，吸引不少fans到場支持，佢即場獻唱多首歌曲，令台下fans聽得如癡如醉，歌迷會成立咗幾個月，見到咁多人參與呢次聚會，林鉫徫坦言意想不到。