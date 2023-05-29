柯震東即場示範「啊啊聲」 令身旁王淨勁尷尬叫停
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無線娛樂新聞台報導：身為超級英雄迷嘅柯震東，早前終於夢想成真為蜘蛛俠配音，呢日佢就同有份參予配音嘅王淨一齊出席宣傳活動，仲同大家分享呢次配音嘅體驗呀！
由於在場傳媒問到二人係咪連劇中打鬥嘅聲都要配埋？柯震東就即場示範「啊啊聲」畀大家聽，唔睇住個訪問畫面真係好易令人諗錯隔離，難怪喺柯震東身旁嘅王淨都聽唔落去話：「好啦！」點知柯震東就擰轉頭反問王淨有冇特別練習呢啲聲，搞到王淨尷尬到行後幾步，兼拍打柯震東隻手呀！
同曹佑寧熱戀緊嘅王淨，被指成個人嘅氣場都變得唔同，柯震東就話覺得對方正咗，之前合作拍《月老》時係走健美風，而家變成「辣到不行」。至於講到下月就係自己嘅32歲生日，柯震東就表示又唔係啲咩大壽，所以冇咩特別呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台