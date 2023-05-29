柯震東即場示範「啊啊聲」 令身旁王淨勁尷尬叫停

柯震東即場示範「啊啊聲」 令身旁王淨勁尷尬叫停

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：身為超級英雄迷嘅柯震東，早前終於夢想成真為蜘蛛俠配音，呢日佢就同有份參予配音嘅王淨一齊出席宣傳活動，仲同大家分享呢次配音嘅體驗呀！

由於在場傳媒問到二人係咪連劇中打鬥嘅聲都要配埋？柯震東就即場示範「啊啊聲」畀大家聽，唔睇住個訪問畫面真係好易令人諗錯隔離，難怪喺柯震東身旁嘅王淨都聽唔落去話：「好啦！」點知柯震東就擰轉頭反問王淨有冇特別練習呢啲聲，搞到王淨尷尬到行後幾步，兼拍打柯震東隻手呀！

同曹佑寧熱戀緊嘅王淨，被指成個人嘅氣場都變得唔同，柯震東就話覺得對方正咗，之前合作拍《月老》時係走健美風，而家變成「辣到不行」。至於講到下月就係自己嘅32歲生日，柯震東就表示又唔係啲咩大壽，所以冇咩特別呀。

網民點睇？

💌✍🤗⚘🇰🇷

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 