柯震東揀皮包美觀實用兼備 陳妍霏難忘兒時閱讀時光
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無線娛樂新聞台報導：柯震東、陳妍霏同禾浩辰以一身型格潮look現身品牌活動，三人都分別配搭輕便皮包，而佢哋都大談對揀皮包既要求，柯震東認為除咗款式要合心水之餘，仲要可以配搭到自己日常打扮，而實用性亦同樣重要，尤其佢有時跟身物品尺吋大小比較特別，所以皮包大小要有所要求。身邊既妍霏就着重物料質地，因為拍戲時不時會將皮包放喺地上，而浩辰就注重實用性。
活動既主題係呼籲閱讀既重要性，三位嘉賓都有分享兒時到圖書館借閱既點滴，妍霏話讀書時，媽咪成日帶佢去圖書館借書，必急既佢每次都好想即日睇完所有童話書同繪本，又可以再借過新書睇。柯震東同樣愛到圖書館，佢記得當年準備大學測驗時，就成日約埋同學去圖書館睇書，亦係佢近十年最多既閱讀時光。而浩辰就話試過一次喺圖書館翻閱繪本，竟然被一個講成長既故事吸引住。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台