柯震東揀皮包美觀實用兼備 陳妍霏難忘兒時閱讀時光

無線娛樂新聞台報導：柯震東、陳妍霏同禾浩辰以一身型格潮look現身品牌活動，三人都分別配搭輕便皮包，而佢哋都大談對揀皮包既要求，柯震東認為除咗款式要合心水之餘，仲要可以配搭到自己日常打扮，而實用性亦同樣重要，尤其佢有時跟身物品尺吋大小比較特別，所以皮包大小要有所要求。身邊既妍霏就着重物料質地，因為拍戲時不時會將皮包放喺地上，而浩辰就注重實用性。