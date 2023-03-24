柯震東下月來港幫新片造勢 自嘲傷勢意外「仿妝Jennie」

無線娛樂新聞台報導：柯震東首次執導嘅電影《黑的教育》上映十幾日，票房已衝破600萬台幣，呢日率領率宋柏緯及玖壹壹春風兌現送珍珠紅茶嘅承諾，回饋影迷支持，早前柯震東拍攝時不慎被無人機撞面，呢日佢現身仍然貼住膠布。