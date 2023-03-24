柯震東下月來港幫新片造勢 自嘲傷勢意外「仿妝Jennie」
柯震東笑指自己係「Jennie仿妝」，佢解釋跟同樣整親眼部嘅BLACKPINK成員Jennie一樣貼膠布，佢指目前雷射一個月只能打一次，估計要一年左右先可以唔貼膠布，柯震東首次執導《黑的教育》喺第18屆大阪亞洲電影節競賽單元當中，獲頒「最具潛力創作者」獎，男主角蔡凡熙做代表前往當地領獎，柯震東稱比較重視觀眾反應，佢哋將於4月到港為新片宣傳造勢。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館、科學館、香港藝術館、M+、香港文化博物館等，更為你整合行山路線、野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！
讀者留言