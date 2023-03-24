柯震東下月來港幫新片造勢 自嘲傷勢意外「仿妝Jennie」

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：柯震東首次執導嘅電影《黑的教育》上映十幾日，票房已衝破600萬台幣，呢日率領率宋柏緯及玖壹壹春風兌現送珍珠紅茶嘅承諾，回饋影迷支持，早前柯震東拍攝時不慎被無人機撞面，呢日佢現身仍然貼住膠布。

柯震東笑指自己係「Jennie仿妝」，佢解釋跟同樣整親眼部嘅BLACKPINK成員Jennie一樣貼膠布，佢指目前雷射一個月只能打一次，估計要一年左右先可以唔貼膠布，柯震東首次執導《黑的教育》喺第18屆大阪亞洲電影節競賽單元當中，獲頒「最具潛力創作者」獎，男主角蔡凡熙做代表前往當地領獎，柯震東稱比較重視觀眾反應，佢哋將於4月到港為新片宣傳造勢。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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