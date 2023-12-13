柳俊烈情傷後專注搞事業 金宇彬再演外星人對手係空氣

無線娛樂新聞台報導：柳俊烈、惠利呢一對早前承認結束七年情，重回同事關係﹐兩位呢輪都專注事業﹐好似柳俊烈就剛宣布出演漫改生存遊戲韓劇。電影方面，佢同金宇彬、金泰梨等主演嘅韓國科幻片續集亦將於明年1月喺韓國上映，早前佢哋聯同拍檔廉晶雅、趙祐鎮、金義聖、陳善奎以及導演齊齊出席發布會宣傳，官宣分手後露面嘅柳俊烈，睇落心情似乎冇受影響。