柳俊烈情傷後專注搞事業 金宇彬再演外星人對手係空氣
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無線娛樂新聞台報導：柳俊烈、惠利呢一對早前承認結束七年情，重回同事關係﹐兩位呢輪都專注事業﹐好似柳俊烈就剛宣布出演漫改生存遊戲韓劇。電影方面，佢同金宇彬、金泰梨等主演嘅韓國科幻片續集亦將於明年1月喺韓國上映，早前佢哋聯同拍檔廉晶雅、趙祐鎮、金義聖、陳善奎以及導演齊齊出席發布會宣傳，官宣分手後露面嘅柳俊烈，睇落心情似乎冇受影響。
呢部被喻為韓國版嘅《復仇者聯盟》，上集講到由金字彬飾演嘅外星人聯同六百年前高麗時代嘅兩位二流道士爭奪神劍，續集仲誇張到講由古代人穿越到現代設法拯救人類。所以柳俊烈同金泰梨會以古裝造型喺現代場景展開大型打鬥場面。
講起片中嘅動作戲份，大家都眉飛色舞，估唔到嬌的的嘅金泰梨好鍾意拍動作戲，佢表示：「火車上嘅一場動作戲，兩位男神(金宇彬、柳俊烈)非常艱辛地拍攝，但是我拍得很愉快，我經常覺得拍動作戲很開心很有趣，導演叫我做的我都會做。」
而飾演外星人嘅金宇彬唔只體力上多挑戰，腦力方面都一樣透支！ 因為片中有大量CG場面，金男神長期對住空氣或者綠幕演戲，令佢大傷腦筋，不過佢話經過呢次打完大佬之後，下次無論有幾多CG都唔驚呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台