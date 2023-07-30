柳冕親現身鼓勵傷健人士 梁安琪助學追尋音樂夢

無線娛樂新聞台報導：柳冕 呢日同 梁安琪 一齊現身一個慈善活動開幕禮，身任大使嘅兩位仲分別獻唱。曾經參加《中年好聲音》嘅柳冕，對新一季嘅參賽者一樣非常關注，佢仲認為新一季參賽耆非常高質素，可以話係臥虎藏龍呀。