柳冕親現身鼓勵傷健人士 梁安琪助學追尋音樂夢
廣告
無線娛樂新聞台報導：柳冕 呢日同 梁安琪 一齊現身一個慈善活動開幕禮，身任大使嘅兩位仲分別獻唱。曾經參加《中年好聲音》嘅柳冕，對新一季嘅參賽者一樣非常關注，佢仲認為新一季參賽耆非常高質素，可以話係臥虎藏龍呀。
上一屆感動過唔少人嘅佢，就話有傷健人士受到佢嘅參加啟發而報名，呢日佢仲話會趁暑假帶埋小朋友出埠度假慶祝呀。
至於Angel近來就專注協助傷健人士學習音樂，仲周圍徵求各界捐助舊樂器協助，既環保又有意義，Angel仲話正籌備新書，希望將音樂結合寫真咁話。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台