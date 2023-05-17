踩巨型健身球遊走鬧市街頭 柴咲幸自爆迷戀屁股做跟蹤狂
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無線娛樂新聞台報導：日本女星 柴咲幸 近日被發現赤腳踩住幾層樓高嘅健身球喺鬧市街頭周圍走，雖然日本真係咩事都可能發生，不過其實只係新廣告當中嘅CG畫面嚟啫。其實全程柴咲幸都係喺錄影廠吊住威吔拍攝，又跳高又打空翻咁，似乎樂在其中喎。
拍戲有唔少吊威吔經驗嘅佢，就話估唔到今次拍攝嘅動作一啲都唔惹少，不過就玩得相當開心，仲話自己咁靈活可能都係一個星期做兩次Gym嘅成果呀。今次廣告背景係外國市區，就不其然令佢想出國旅行，仲話對過往去克羅地亞嘅風景印象非常深刻，好想再去當地呀。
身為貓奴嘅佢，又自爆對貓仔狗仔唔同毛孩都冇抵抗力，尤其見到佢哋扭扭吓嘅屁股仔覺得最可愛，仲會變做跟蹤狂猛咁望咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台