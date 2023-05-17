踩巨型健身球遊走鬧市街頭 柴咲幸自爆迷戀屁股做跟蹤狂

踩巨型健身球遊走鬧市街頭 柴咲幸自爆迷戀屁股做跟蹤狂

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：日本女星 柴咲幸 近日被發現赤腳踩住幾層樓高嘅健身球喺鬧市街頭周圍走，雖然日本真係咩事都可能發生，不過其實只係新廣告當中嘅CG畫面嚟啫。其實全程柴咲幸都係喺錄影廠吊住威吔拍攝，又跳高又打空翻咁，似乎樂在其中喎。

拍戲有唔少吊威吔經驗嘅佢，就話估唔到今次拍攝嘅動作一啲都唔惹少，不過就玩得相當開心，仲話自己咁靈活可能都係一個星期做兩次Gym嘅成果呀。今次廣告背景係外國市區，就不其然令佢想出國旅行，仲話對過往去克羅地亞嘅風景印象非常深刻，好想再去當地呀。

身為貓奴嘅佢，又自爆對貓仔狗仔唔同毛孩都冇抵抗力，尤其見到佢哋扭扭吓嘅屁股仔覺得最可愛，仲會變做跟蹤狂猛咁望咁話呀。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 