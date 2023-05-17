踩巨型健身球遊走鬧市街頭 柴咲幸自爆迷戀屁股做跟蹤狂

無線娛樂新聞台報導：日本女星 柴咲幸 近日被發現赤腳踩住幾層樓高嘅健身球喺鬧市街頭周圍走，雖然日本真係咩事都可能發生，不過其實只係新廣告當中嘅CG畫面嚟啫。其實全程柴咲幸都係喺錄影廠吊住威吔拍攝，又跳高又打空翻咁，似乎樂在其中喎。