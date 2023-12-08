葉振棠與譚詠麟重新灌錄經典電視歌 孖劉德華葉麗儀等出限量紀念版專輯…

無線娛樂新聞台報導：校長譚詠麟早前為棠哥葉振棠紀念專輯錄音，事緣因為葉振棠明年2月踏入80歲，佢希望做一件有意義嘅事並回饋社會，因此棠哥將會與11位好朋友包括譚詠麟、劉德華、葉麗儀、張衛健、夏韶聲、 太極樂隊Joey Tang（鄧建明），雷有輝）、米雪、梁小龍、周吉佩及李佳等，合作重新灌錄葉振棠經典電視歌曲。