葉振棠與譚詠麟重新灌錄經典電視歌 孖劉德華葉麗儀等出限量紀念版專輯…
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無線娛樂新聞台報導：校長譚詠麟早前為棠哥葉振棠紀念專輯錄音，事緣因為葉振棠明年2月踏入80歲，佢希望做一件有意義嘅事並回饋社會，因此棠哥將會與11位好朋友包括譚詠麟、劉德華、葉麗儀、張衛健、夏韶聲、 太極樂隊Joey Tang（鄧建明），雷有輝）、米雪、梁小龍、周吉佩及李佳等，合作重新灌錄葉振棠經典電視歌曲。
所有藝人不收分文，將所有收入扣除必要開支外全數捐贈予奧比斯眼科醫院，棠哥呢張專輯名為「葉振棠80’s後」，將會係佢他演藝人生中嘅最後一張個人專輯，呢張專輯計劃明年3月推出，由於歌手合約關係，只出版五千張限量紀念版，絕不加印，亦唔會收錄喺其他精選碟內！
網民點睇？
葉振棠大哥的歌曲喺香港好受歡迎👏
葉振棠大哥跟譚詠麟校長係世紀組合！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台