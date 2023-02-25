人氣AV女優桃乃木香奈遊台 化身遊戲角色誘惑玩家

無線娛樂新聞台報導：日本AV女優桃乃木香奈喺亞洲人氣甚高，佢早前就喺社交平台分享自己低調去台灣旅遊嘅相，搞到一眾台灣fans非常轟動，仲紛紛留言話台灣非常歡迎佢。其實今次桃乃木香奈嚟台灣，係為一個遊戲嘅大使身份出席活筋，呢日佢就以遊戲入面嘅花魁造型現身，大曬美腿同雪白肌膚，相當吸晴！