人氣AV女優桃乃木香奈遊台 化身遊戲角色誘惑玩家

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：日本AV女優桃乃木香奈喺亞洲人氣甚高，佢早前就喺社交平台分享自己低調去台灣旅遊嘅相，搞到一眾台灣fans非常轟動，仲紛紛留言話台灣非常歡迎佢。其實今次桃乃木香奈嚟台灣，係為一個遊戲嘅大使身份出席活筋，呢日佢就以遊戲入面嘅花魁造型現身，大曬美腿同雪白肌膚，相當吸晴！

雖然唔係第三次做遊戲代言人，但呢次桃乃木香奈係首次真方式出演，佢仲話自己喺個game入面要色誘玩家，所以因此佢盡力咁展現自己性感嘅演技呀，雖然有壓力，但同時都覺得樂有趣呀。

呢個遊戲入面除咗桃乃木香奈外，仲會有兩個人氣AV女優演出，問到如果自己男友對遊戲角色着迷會有咩反應？桃乃木香奈坦率咁話自己一定會呷醋，仲話因為呢個game咁逼真，會令佢懷疑自己嘅魅力係咪輸咗畀二次元角色，仲笑言如果係咁，會令佢好想同個角色一較高下呀！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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