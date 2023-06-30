葉童爆喊被梁家輝嫌棄 惠英紅演拾荒者媽媽發展黃昏戀
今次飾演一對至死不渝嘅恩愛老夫妻，葉童喺戲中演腦退化嘅妻子，失去自理能力，令佢痛不欲生，二人有不少崩潰爆喊嘅場面，令影迷喊濕幾包紙巾。葉童喊到口水同鼻涕都流晒出嚟，笑言梁家輝有啲嫌棄，不過必須跟對手一齊完成戲份，而惠英紅喺戲中演拾荒者，又要上演一段黃昏戀，現場有一位男影迷當眾向女友求婚，令現場充滿愛！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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