梁文音高雄開騷慶出道15周年 分享當年窮學生時瞓車站往事
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無線娛樂新聞台報導：今年係台灣「幸福歌姬」梁文音出道15周年，為咗慶祝呢個重要嘅日子，佢就專程返到家鄉高雄開騷，文音除咗獻唱多首金曲，佢又憶述自己仲係窮學生嘅時候，因為無錢返台北同屏東，所以要喺客運站過夜。而上天亦鍛鍊到一個固執堅持嘅性格，如果呢條路行唔通，佢都會再試試，一直咁就堅持咗15年。
觀眾除咗聽到文音美妙嘅歌聲，仲欣賞到近年積極健身而操出嚟嘅美好身材，換上貼身背心加運動褲嘅文音，就繼續賣力跳唱，仲邀請「國民姑丈」羅時豐擔任嘉賓，佢哋跳唱同時，仲突然嚟個掌上壓嘅對戰，直至羅時豐出絕招用單手做掌上壓，文音就當地投降。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台