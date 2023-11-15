梁文音高雄開騷慶出道15周年 分享當年窮學生時瞓車站往事

無線娛樂新聞台報導：今年係台灣「幸福歌姬」梁文音出道15周年，為咗慶祝呢個重要嘅日子，佢就專程返到家鄉高雄開騷，文音除咗獻唱多首金曲，佢又憶述自己仲係窮學生嘅時候，因為無錢返台北同屏東，所以要喺客運站過夜。而上天亦鍛鍊到一個固執堅持嘅性格，如果呢條路行唔通，佢都會再試試，一直咁就堅持咗15年。