偉仔嘉玲上海拍拖亮相珠寶活動 情侶珠寶套裝現身感覺特別

無線娛樂新聞台報導：早前得到康城影展終身成就獎嘅 梁朝偉 同太太 劉嘉玲 仲有 何超蓮 許光漢 秦嵐 同 言承旭 呢日一齊現身上海一個珠寶品牌活動，嘉玲以一身透視鏤空晚裝同西裝白煲呔嘅偉仔一齊現身，由深夜重播嘅《新紮師兄》到而家一直恩愛嘅佢哋，仲分享對呢日海洋主題嘅睇法，偉仔仲指自己醉心山水，無論滑水同潛水都一樣鍾情呀。