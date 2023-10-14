偉仔嘉玲上海拍拖亮相珠寶活動 情侶珠寶套裝現身感覺特別
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無線娛樂新聞台報導：早前得到康城影展終身成就獎嘅 梁朝偉 同太太 劉嘉玲 仲有 何超蓮 許光漢 秦嵐 同 言承旭 呢日一齊現身上海一個珠寶品牌活動，嘉玲以一身透視鏤空晚裝同西裝白煲呔嘅偉仔一齊現身，由深夜重播嘅《新紮師兄》到而家一直恩愛嘅佢哋，仲分享對呢日海洋主題嘅睇法，偉仔仲指自己醉心山水，無論滑水同潛水都一樣鍾情呀。
呢日佩戴情侶套裝珠寶現身嘅佢哋，就話平時甚少以情侶裝形式外出，所以呢日覺得非常特別呀。而近日不經意曝光家中豪宅陳設嘅 何超蓮 ，就對高級定製珠寶有唔同要求，仲話唔單止注重價值喎。
「皇后」秦嵐雖然呢日身體抱恙，不過依然盡力接受訪問，仲話平時鍾意簡約打扮再配襯唔同珠寶首飾，認為咁樣更可以突顯自己嘅氣質同珠寶咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台