與程瀟傳緋聞後首現身 梁朝偉與老婆劉嘉玲出席電影宣傳
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無線娛樂新聞台報導：梁朝偉及劉嘉玲向來係圈中公認嘅模範夫妻，不過近日無預警傳出偉仔同內地女星程瀟嘅緋聞，更有指偉仔有私生子，程瀟工作室已經第一時間喺社交平台澄清無假新聞。
呢日偉仔喺風波後首度露面，聯同劉德華、阿Sa蔡卓妍、方中信等喺北京出席新片宣傳活動，太太嘉玲亦有隨行，見到偉仔全程笑面迎人，似乎未有受緋聞影響，活動上佢仲分享同華仔繼《無間道》後，相隔20年後再次合作。偉仔指同華仔喺電視台開始二人已經係好好嘅搭檔，但偏偏要隔幾十年先可以合作一次，佢又指每次同華仔嘅合作都相當愉快。而華仔就指偉仔係一個好注重享受個程嘅人，佢又指覺得只要同偉仔一齊，每一部戲都會係王者，華仔仲話呢次再同偉仔合作，可以確切感受到同一個好戲之人合作係有幾幸福。
電影喺2021年拍攝，雖然已經過咗一段時間，但係華仔指蔚對導演莊文強邀約佢演出嘅情景依然記憶猶新，華仔指當時莊導並冇畀劇本佢睇，只係同佢講咗一個由一百億變成一百蚊嘅故事，華仔又指之後到睇到劇本嘅萬字大綱，再知道對手係梁朝偉之後，就知道呢套戲成事喇。
日前承認同富三代男友石恆聰結束6年情嘅阿Sa，呢日狀態不俗，似乎並未受分手一事影響。面對偉仔同華仔兩位前輩，阿Sa都忍唔住變身小fans，仲話兩位嘅作品係陪住自己成長。阿Sa又指只要華仔在場，就會畀到佢好大嘅安全感呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台