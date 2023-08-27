偉仔分享基層出身經歷勉勵學生 自認普通人以勤被學業不足

無線娛樂新聞台報導：早前傳出荒謬緋聞私生子報道罕有發聲明否認嘅 梁朝偉 ，呢日現身一個慈善助學活動，偉仔亦以自身經驗勉勵現場嘅小朋友同嘉賓，又認為人無完美，仲指自己來自單親家庭，中學未畢業已投身社會，仲幸運加入自己非常喜愛嘅演藝行業。