偉仔分享基層出身經歷勉勵學生 自認普通人以勤被學業不足
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無線娛樂新聞台報導：早前傳出荒謬緋聞私生子報道罕有發聲明否認嘅 梁朝偉 ，呢日現身一個慈善助學活動，偉仔亦以自身經驗勉勵現場嘅小朋友同嘉賓，又認為人無完美，仲指自己來自單親家庭，中學未畢業已投身社會，仲幸運加入自己非常喜愛嘅演藝行業。
偉仔又話自己同大家一樣只係一名普通人，只要有足夠努力大家一樣可以有唔同成就呀。雖然呢日偉仔未有接受傳媒訪問，不過就任影唔嬲，佢同太太 劉嘉玲 喺活動前一晚仲齊齊恩愛現身 上山詩納 嘅生日Party，以行動粉碎傳聞呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台