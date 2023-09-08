梁朝偉威尼斯影展獲獎後凱旋返港 對自己41年努力有交代

無線娛樂新聞台報導：梁朝偉日前喺威尼斯影展獲頒終身成就金獅獎，成為首位獲此殊榮嘅華人演員，鮮有地激動落淚，偉仔呢日凱旋而歸，與太太劉嘉玲一齊抵港，雖然偉仔坐完長途機，不過佢捧住金獅獎依然心情大靚，難掩興奮心情。