梁朝偉威尼斯影展獲獎後凱旋返港 對自己41年努力有交代
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無線娛樂新聞台報導：梁朝偉日前喺威尼斯影展獲頒終身成就金獅獎，成為首位獲此殊榮嘅華人演員，鮮有地激動落淚，偉仔呢日凱旋而歸，與太太劉嘉玲一齊抵港，雖然偉仔坐完長途機，不過佢捧住金獅獎依然心情大靚，難掩興奮心情。
偉仔講到得獎時感動落淚坦言最感動係睇到所有人企起身鼓掌，突然覺得41年付出嘅努力，總算對自己有交代，因此感觸落淚；多年來不少人大讚偉仔擁有迷人電眼，更曾獲李安導演讚眼神，不過偉仔就未有察覺眼神魅力所在，佢只知自己每次喺演出上花咗唔少時間去準備，整個人要有信心先演到。
對於唔少人覺得偉仔係為港爭光，偉仔將獎項功榮全歸影壇，由電視台做《430穿梭機》開始，後來又有機會拍劇集《新紮師兄》等，一直從唔同導演身上得到啟發，偉仔自覺幸運獲獎，認為係大家成就咗今日嘅佢，呢個獎應該跟大家一同分享。
偉仔回港稍後將跟屋企人同好友食飯，未有計劃特別慶祝，偉仔更藉住呢個機會感激太太嘉玲一直以嚟嘅支持，偉仔笑言16年前見過金獅獎，當時「流口水」已渴望想擁有。
被問到下個目標是否奧斯卡獎項，偉仔直言目前拍戲想法不同，返回當初拍劇嘅初心，盡量享受一班人一齊拍攝嘅旅程，明年3月將前往德國拍攝歐洲電影《夢鹿情緣》，目前要花9個月時間為角色作準備，戲中飾演腦神經科學家，特意花8個月時間睇書同了解角色，又請教不少香港各大學嘅腦科專家。談到日前喺英國與朋友黃偉文敘舊，被問到係咪再唱歌時，偉仔笑言︰「鬼有人聽，唔好喇！」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台