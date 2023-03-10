梁朝偉角逐AFA影帝將出席盛會 衛詩雅任陳家樂兄弟團無懼被玩
偉仔呢次好多普通話對白，喺上海進行拍攝時，日日搵老師練對白，偉仔當年拍過唔少經典劇集，之後跳出公仔箱轉戰影壇，佢亦有不少代表作，影帝榮銜數之不盡，轉眼出道40年，偉仔好想重溫拍電視劇初心，對合作單位持開放態度，譬如拍美劇、日劇、韓劇，接劇選擇多咗好多，偉仔覺得最重要係自己鍾意嗰個故事，同時喜歡嗰個演員組合。
第16屆亞洲電影大獎今個星期日舉行，偉仔有份角逐AFA影帝，屆時佢將親身出席，坦言係平常心。
衛詩雅、湯怡、沈震軒、許靖韻及洪助昇等呢日前來睇首映，衛詩雅透露將與湯怡出席陳家樂與連詩雅嘅婚禮，佢更擔任兄弟團成員，笑稱拒絕「刺探軍情」，佢想睇吓一班兄弟團被人玩！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略
讀者留言