梁朝偉獲金雞獎成三金首人 劉德華新片集合最型猛男
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無線娛樂新聞台報導：近來喺唔同場合甚至MV都出現同以前內向判若兩人嘅 梁朝偉 ，星期六晚再喺廈門舉行嘅第36屆中國電影金雞獎，憑藉諜戰片《無名》嘅演出，獲頒影帝殊榮，亦令佢成為首位先後獲得金像獎、金馬獎同金雞獎嘅三金影帝。
早前先獲威尼斯影展頒發終身成就金獅獎嘅偉仔，呢日以一身白色西裝同太太 劉嘉玲一齊現身廈門，上台時仲多謝全片嗁台前幕後工作人員，認為呢個獎係大家嘅功勞呀。
而 劉德華 監製兼主演嘅新片《潛行》亦喺當地舉行發佈會，佢率領 彭于晏 劉雅瑟 林家棟 任達華 姜皓文 劉俊謙 同 朱鑑然 等主要演員一齊宣傳，華仔仲被封為最狠嘅監製，因為拍足20個鐘都一樣精神十足咁話呀。
呢部電影集合各代型男，而其中彭于晏就梗係令唔少女士心心眼啦，呢日劇組公佈嘅花絮圖片當中，就見到佢向華仔敬禮，令大家都非常好奇，而Eddie亦即場為大家解釋點解會有呢個行為同敬意喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台