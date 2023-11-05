梁朝偉獲金雞獎成三金首人 劉德華新片集合最型猛男

無線娛樂新聞台報導：近來喺唔同場合甚至MV都出現同以前內向判若兩人嘅 梁朝偉 ，星期六晚再喺廈門舉行嘅第36屆中國電影金雞獎，憑藉諜戰片《無名》嘅演出，獲頒影帝殊榮，亦令佢成為首位先後獲得金像獎、金馬獎同金雞獎嘅三金影帝。