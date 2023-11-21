台北宣佈明年首踏小巨蛋開騷 梁詠琪見好友打氣台上落淚

無線娛樂新聞台報導：梁詠琪 呢日喺台北舉行記者會宣佈將會首次攻入巨蛋開騷，成為出道28年嘅又一個里程碑。呢日Gigi嘅好友 楊釆妮 許茹芸 李心潔 同 郭富城 都分別拍攝短片祝賀佢成功，搞到Gigi喺台上落淚。