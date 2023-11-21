台北宣佈明年首踏小巨蛋開騷 梁詠琪見好友打氣台上落淚
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無線娛樂新聞台報導：梁詠琪 呢日喺台北舉行記者會宣佈將會首次攻入巨蛋開騷，成為出道28年嘅又一個里程碑。呢日Gigi嘅好友 楊釆妮 許茹芸 李心潔 同 郭富城 都分別拍攝短片祝賀佢成功，搞到Gigi喺台上落淚。
Gigi話幫自己拍片打氣嘅都係真心好朋友，好似Charlie就係自己入行後認識嘅第一位朋友喇，友誼仲至今不變，所以台上就非常感觸喇。已經11年冇喺當地開騷嘅佢，又話今次會盡量滿足歌迷要求，仲話堅持唔肯用舊演唱會歌單就咁巡迴，寧願重新編排呀。
已為人母嘅佢又提到，先生同寶貝女到時都會到台灣支持，仲話佢哋自己最強嘅後盾同支持呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台