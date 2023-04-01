梁詠琪開腔回應MV捲抄襲風波 製作團隊積極尋求解決方法

無線娛樂新聞台報導：梁詠琪與台劇男神施柏宇呢日出席一個時尚活動，梁詠琪早前為慈善團體錄製MV捲入抄襲風波，今次MV係由林嘉欣丈夫袁劍偉執導，目前影片已下架，梁詠琪有談及此事，稱導演正在正面處理中，大家要積極尋求解決方法。