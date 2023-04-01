梁詠琪開腔回應MV捲抄襲風波 製作團隊積極尋求解決方法
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無線娛樂新聞台報導：梁詠琪與台劇男神施柏宇呢日出席一個時尚活動，梁詠琪早前為慈善團體錄製MV捲入抄襲風波，今次MV係由林嘉欣丈夫袁劍偉執導，目前影片已下架，梁詠琪有談及此事，稱導演正在正面處理中，大家要積極尋求解決方法。
梁詠琪日前與好姊妹李心潔、楊采妮及許茹芸喺疫情後重聚，四人有3年幾冇見面，大家傾偈傾天光，感覺回到少女時代，梁詠琪覺得一切都係緣份，大家咁啱去台灣工作。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台