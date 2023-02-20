鄭秀文擔任個唱嘉賓掀高潮 梁詠琪超高EQ回應梁文禮「雙面人」事件…
梁詠琪（Gigi）一連三場紅館演唱會去到尾場，除咗圈中好友周秀娜、王大陸、蔡卓宜、湯怡及麥秋成等撐場，Gigi請來好友鄭秀文（Sammi）做表演嘉賓，兩位天后拖手合唱《蕩失》、《我們都是這樣長大的》，fans尖叫聲震耳欲聾。
Gigi同Sammi不時為對方個唱撐場，互做表演嘉賓，Gigi覺得呢種係好微妙嘅默契，而Gigi指對一次見張敬軒又係喺紅館，大家都好感觸，因為疫情以來要開一場演唱會，唔係一件順利嘅事，Gigi好感恩呢次一切順利；電台DJ梁文禮喺IG讚Gigi好靚，之後喺私人賬號批評Gigi唱功同舞技差、歌衫又唔靚，被網民鬧爆佢明讚暗踏係「雙面人」。
梁文禮2月20號如常主持電台節目時，一開始交代此事，並向Gigi道歉，Gigi回應此事亦表現出高EQ：「每一個作品，不單止係演唱會、電影，有時睇完，有啲人鍾意有啲人唔鍾意，每個人都有自己抱住嘅期望同標準去睇一個作品，我覺得唔緊要，我承認自己有好大嘅進步空間，今次做咗最大嘅努力，未必符合每個人期望，我仲會繼續做，希望大家畀時間我進步、繼續再做好啲。」
對於梁文禮被轟係「雙面人」，Gigi坦言：「呢樣嘢唔係好關我事，我做足自己本份，有嚟睇過嘅人鍾意，我覺得就可以喇！(之後新歌宣傳見到會唔會尷尬？)我冇諗過，未諗過呢個問題，而家冇時間去諗。」老公Sergio同愛女Sofia（祈淑菲）都有嚟睇騷，Gigi喺台上公開多謝另一半，完騷後Gigi大爆愛女呷醋，話媽咪冇喺台上多謝佢，Gigi承諾之後會接愛女返學放學，生活一切如常，又指正在洽談巡迴，佢一定會令自己更加進步!
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