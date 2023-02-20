梁詠琪演唱會｜陳蕾任嘉賓自認Fans 乜歌都識哂唔使排練
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無線娛樂新聞台報導：梁詠琪 一連三場紅館演唱會去到第二場，除咗連串經典情歌之外，Gigi亦將過往唔少輕快歌曲重新演繹，仲同舞蹈員共舞將現場氣氛推向高處。而第二場嘉賓就邀請咗 陳蕾 到場，過往佢哋曾經喺同一部電影演出，不過可惜未有機會同場，之後Gigi聽到陳蕾嘅歌曲後大讚佢有才華，呢日仲特別合唱佢嘅《相信一切是最好的安排》呀。
而身為小Fans嘅陳蕾，就話Gigi所有歌曲自己都非常滾瓜爛熟，仲話做嘉賓連歌都唔使練呀，喺台上仲話唱乜都得，更自誇隨時仲熟過Gigi喎。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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