梁詠琪演唱會｜陳蕾任嘉賓自認Fans 乜歌都識哂唔使排練

無線娛樂新聞台報導：梁詠琪 一連三場紅館演唱會去到第二場，除咗連串經典情歌之外，Gigi亦將過往唔少輕快歌曲重新演繹，仲同舞蹈員共舞將現場氣氛推向高處。而第二場嘉賓就邀請咗 陳蕾 到場，過往佢哋曾經喺同一部電影演出，不過可惜未有機會同場，之後Gigi聽到陳蕾嘅歌曲後大讚佢有才華，呢日仲特別合唱佢嘅《相信一切是最好的安排》呀。