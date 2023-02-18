梁詠琪演唱會｜三場表演紅館正式開鑼 經典歌曲勾無限回憶

無線娛樂新聞台報導：闊別紅館舞台5年嘅 梁詠琪 一連三場演唱17號正式展開序幕，而Gigi一開場就以唱出多首自己嘅經典歌曲，令歌迷回憶返晒嚟呀。除咗有唔少圈中老友送花支持，呢晚仲有 張敬軒 擔任嘉賓，更同Gigi合唱《他喜歡的是你》同《櫻花樹下》。