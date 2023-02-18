梁詠琪演唱會｜三場表演紅館正式開鑼 經典歌曲勾無限回憶

梁詠琪演唱會｜三場表演紅館正式開鑼 經典歌曲勾無限回憶

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：闊別紅館舞台5年嘅 梁詠琪 一連三場演唱17號正式展開序幕，而Gigi一開場就以唱出多首自己嘅經典歌曲，令歌迷回憶返晒嚟呀。除咗有唔少圈中老友送花支持，呢晚仲有 張敬軒 擔任嘉賓，更同Gigi合唱《他喜歡的是你》同《櫻花樹下》。

多年來都多數以短髮示人嘅Gigi，仲被軒仔問到點解唔留長髮，因為佢認為長髮Gigi比另一女神王祖賢仲更為吸引，氹到Gigi都唔知點答好。而Gigi仲話老公都一樣有相同諗法，仲話有生之年會為軒仔同老公再留返長髮一次咁多喎。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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