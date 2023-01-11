梁詠琪忙綵排又開新戲 忙爆照樣支持慈善活動
Gigi話嚟緊新片主題比較深沉，同開演唱會嘅興奮心情可以話差天共地，好在拍戲時間唔算太緊密，所以就可以趁空檔背吓歌詞喇，而新年期間就要全身投入為演唱會綵排，仲話今年連拜年聚會都可能要歸零呀。
Gigi嘅老公同囡囡為咗支持佢，早前就以唔多純正嘅廣東話拍片幫手宣傳，啲愛真係湧晒出嚟呀，而Gigi對呢個驚喜仲非常感動，不過呢日佢就話唔使老公同囡囡上台俾驚喜喇。
多年嚟推出過成50幾張唱片嘅佢，又話決定最後歌單方面非常頭痛喇。舊年紅館發生過嚴重意外，而近日台灣亦發生航拍機意外，令柯震東毀容受傷，呢日Gigi就話舞台表演有一定風險，所以惟有各方面都多加小心留意，互相保障各方安全呀。
網民點睇？
Just about the tallest 👍
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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