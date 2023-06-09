梁詠琪宣佈內地巡演走九個城市 預告愛女Sofia將有另類演出

梁詠琪宣佈內地巡演走九個城市 預告愛女Sofia將有另類演出

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：梁詠琪即將喺內地九個城市舉行巡演，呢日現身廣州個唱記招，因疫情關係，佢好耐冇返內地開騷，fans見到偶像相當興奮，窩心準備禮物祝賀。

梁詠琪得知有歌迷由1997年《短髮》開始一直支持自己，令佢覺得好感動，特別珍惜與歌迷們見面嘅緣份；梁詠琪透露屆時再次挑戰自彈自唱，亦會精心挑選歌單畀歌迷，梁詠琪預告愛女Sofia將有另類演出，阿女首次去錄音室唱歌，心情有啲緊張！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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