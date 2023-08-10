釗峰新歌MV何求爆喊眼腫 孖Hazel情竇初開青春到起雞皮

無線娛樂新聞台報導：梁釗峰今年推出音樂影像企劃以遺憾為主題，釗峰及郭爾君飾演「遺憾整理師」，處理「愛情遺憾倉庫」內嘅「遺憾包裹」，貫穿四個MV故事，今次MV由19歲林熙彤（Hazel）與20歲何求，演青蔥校園愛情故事，何求更喊到眼腫。