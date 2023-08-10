釗峰新歌MV何求爆喊眼腫 孖Hazel情竇初開青春到起雞皮
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無線娛樂新聞台報導：梁釗峰今年推出音樂影像企劃以遺憾為主題，釗峰及郭爾君飾演「遺憾整理師」，處理「愛情遺憾倉庫」內嘅「遺憾包裹」，貫穿四個MV故事，今次MV由19歲林熙彤（Hazel）與20歲何求，演青蔥校園愛情故事，何求更喊到眼腫。
釗峰大讚導演選角好，兩位新晉演員Hazel與何求飾演情竇初開小情人，現場佈置成中學校園，其中一幕手拖手畫面甜蜜溫馨，其他演員見到呢幕都忍唔住嗌青春到起晒雞皮，Hazel好佩服何永真係喊咗好多次，而釗峰好開心大家演得好好！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台