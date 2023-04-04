梅啟明一出院即欲闖梅媽病榻 保安阻截聲明拒見報警無果
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無線娛樂新聞台報導：梅啟明一出院即欲闖闖梅媽病榻 保安阻截聲明拒見報警無果
早已被梅媽登報脫離關係嘅 梅啟明 上月底傳因工傷入院留醫，不過臥床期間佢就一直心念要繼續向梅媽嘅看護同侄仔討公道，指未能與母見面都係因為有人從中作梗，更預先聲明話一出院就要去搵媽媽同解僱看護。
呢日佢由留醫嘅醫院離開之後，就向傳媒簡報自己嘅病情，經過詳細檢查之後暫時就發現肺部有黑點。聲稱生死有命嘅佢，就話當日暈倒前非常忙，但係呢日佢就話唔會捶告任職嘅餐廳，仲話估佢會告公司嘅網友莫名奇妙。
佢又指梅媽曾致電自己，叫自己出院就去探望，仲話梅媽喺視像電話中聲稱冇打算同佢脫離關係，又話第一件事就係要同梅媽嘅看護對質，之後就搭的士往梅媽休養嘅醫院喇。
不過去到醫院之後，佢多次打電話俾梅媽都未能接通，而醫院保安就指受病人即係梅媽指示，拒絕佢入內，令梅啟明非常勞氣，之後依然不得要領，最後佢更報警求助，而警員亦向佢作一番勸籲，更轉達梅媽對佢嘅教誨，最後將梅啟明勸走。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台