梅艷芳歌迷舉辦傳承展覽回顧偶像風采 忠粉崔碧珈獻唱懷緬百變天后
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無線娛樂新聞台報導：10月10號係已故樂壇百變天后梅艷芳生忌，今年亦係梅姐離世20周年，歌迷會為梅姐舉行一個紀念展覽，展出梅姐昔日戰衣及唱片，以及肖像漫畫，跟歌迷們一齊回顧偶像風采。
大會邀請一班小朋友伴隨梅姐嘅歌曲跳舞，身為梅姐忠粉嘅崔碧珈，跟觀眾懷緬偶像，崔碧珈早前喺法國宣傳新戲後返港，佢喺社交平台貼出多張火辣泳照，更同大家分享製作電影嘅難忘事！崔碧珈近期唱歌與電影雙線發展，嚟緊將去新加坡挑戰喜劇角色，又會首次參與電影歌曲嘅創作。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台