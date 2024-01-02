眾星出席梅姐紀念音樂會 何超儀透露陳子聰手術成功
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無線娛樂新聞台報導：啱啱過去嘅12月30號係天后梅艷芳逝世20周年，當晚舉行嘅梅姐紀念音樂會， 何超儀 羅啟豪 丁文俊 陳薔天 等都有份演出，Josie呢晚演唱咗幾首梅姐嘅經典作品，而佢嘅裝束同平時嘅搖滾風非常唔同，Josie就話呢次因為同管弦樂團合作，所以都唔敢著得太誇張，佢仲講笑話自己呢個造型，十足十淫賤女教師呀。
Josie呢晚風趣又幽默心情相當唔錯，加上老公陳子聰早前喺美國做完手術非常成功，而且過程仲相當順利，Josie都話終於可以放下心頭大石喇。
羅啟豪同丁文俊兩位都係梅姐嘅歌迷，演繹梅姐嘅作品自然特別有感觸，丁文俊仲話自己當年21歲，參加完新秀後，難得同梅姐有過一面之緣，仲有機會同梅姐握手添，而當時梅姐就好似大姐姐一樣，對佢嘅鼓勵同打氣，令丁文俊至今都歷歷在目。
陳薔天就話自己細細個成日聽媽咪麥潔文教學生唱梅姐d歌，呢日要親自演繹梅姐嘅金曲，佢事前當然都有請教下媽咪啦。
而梅姐嘅一班歌迷亦都非常有心，佢地喺梅姐忌日當日於大嶼山寶蓮禪寺舉行齋宴，來自世界各地嘅梅迷，特地到現場向梅姐致祭，又清唱梅姐嘅《親密愛人》，場面令人動容。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台