眾星出席梅姐紀念音樂會 何超儀透露陳子聰手術成功

無線娛樂新聞台報導：啱啱過去嘅12月30號係天后梅艷芳逝世20周年，當晚舉行嘅梅姐紀念音樂會， 何超儀 羅啟豪 丁文俊 陳薔天 等都有份演出，Josie呢晚演唱咗幾首梅姐嘅經典作品，而佢嘅裝束同平時嘅搖滾風非常唔同，Josie就話呢次因為同管弦樂團合作，所以都唔敢著得太誇張，佢仲講笑話自己呢個造型，十足十淫賤女教師呀。