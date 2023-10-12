梅艷芳60冥壽歌迷辦紀念展覽 新科技重現梅姐風彩好友致意

無線娛樂新聞台報導：10月10號係 梅艷芳 嘅60歲冥壽，有歌迷組織舉辦展覽，展出過往梅姐嘅經典造型，又以媒體技術製作令梅姐可以重現大家眼前。唔少梅姐生前嘅徒弟同好友呢日都有現身紀念活動，好似 蔡一傑 倫永亮 周國豐 等同大班歌迷一齊懷緬。