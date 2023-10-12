梅艷芳60冥壽歌迷辦紀念展覽 新科技重現梅姐風彩好友致意
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無線娛樂新聞台報導：10月10號係 梅艷芳 嘅60歲冥壽，有歌迷組織舉辦展覽，展出過往梅姐嘅經典造型，又以媒體技術製作令梅姐可以重現大家眼前。唔少梅姐生前嘅徒弟同好友呢日都有現身紀念活動，好似 蔡一傑 倫永亮 周國豐 等同大班歌迷一齊懷緬。
傑仔亦提到今年係梅姐離世20周年，亦係梅姐60歲忌辰，心中一直帶住思念，亦經常諗起過往嘅種種回憶。而 周國豐 羅啟豪 同 陳早怡 亦都指若梅姐仍然在生，相信佢依然會繼續以百變形象示人，更加現場展覽所見嘅梅姐如同真人一樣呀。
網民點睇？
梅艷芳,永遠是我最喜歡的偶像。🙏🙏🙏
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台