梅艷芳歌迷展覽紀念離世廿載 陳早怡文佩玲回憶當年相處
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無線娛樂新聞台報導：今年係 梅艷芳 逝世20周年，繼去年嘅傳記電影勾起大批歌迷嘅回憶之後，歌迷會近日亦舉行一個多媒體慈善紀念展，展出大批梅姐嘅經典作品同歌衫，唱引大批市民欣賞，而曾參加《中年好聲音》嘅 陳早怡 同 文佩玲 亦有到場，更指梅姐係佢哋嘅超級偶像。
陳早怡因為爸爸陳欣健嘅關係，早喺梅姐獲得新秀冠軍之後已經同佢有唔少見面機會，仲認為梅姐嘅和善形象同外界嘅形容完全吻合，就算後來成為首屈一指嘅巨星亦一如既往。
而文佩玲更曾係同唱片公司嘅後輩，又指《壞女孩》嘅形象突出，對自己有非常深印象。佢又話自己從《好聲音》之後暫時未有公開演唱，不過明年初就會為一個演唱會擔任嘉賓喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台