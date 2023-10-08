梅艷芳歌迷展覽紀念離世廿載 陳早怡文佩玲回憶當年相處

無線娛樂新聞台報導：今年係 梅艷芳 逝世20周年，繼去年嘅傳記電影勾起大批歌迷嘅回憶之後，歌迷會近日亦舉行一個多媒體慈善紀念展，展出大批梅姐嘅經典作品同歌衫，唱引大批市民欣賞，而曾參加《中年好聲音》嘅 陳早怡 同 文佩玲 亦有到場，更指梅姐係佢哋嘅超級偶像。