《森林女王》破天荒！《新聞女王》班底聲演野生動物 獅子王佐治馬國明領銜主演
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為了為觀眾帶來娛樂及資訊兼備的自然野生紀錄片，無綫破天荒以戲劇手法包裝，並請來去年熱播台慶劇《新聞女王》的演員傾力作粵語聲演，包括（排名不分先後）「佐治」馬國明、「Cathy」高海寧、「劉艷」王敏奕、「曉薇」何依婷、「飛爺」鄧智堅、「方太」龔慈恩、「Bella」郭柏妍、「Ivan」何廣沛、「芷瑤」陳曉華、「姍姍」何沛珈、「Cyrus」孔德賢、馬貫東、路芙、繆家慶、譚俊彥及陳山聰。《森林女王》與《新聞女王》均以「弱肉強食」的背景世界作基調，並同樣以描寫女性角色為主。製作組特意找來《新聞女王》班底聲演，每人的角色分配及命名亦是花盡心思。
馬國明與王敏奕角色深入人心
由《新聞女王》班底演員飾演的動物，大部分沿用各人在劇中「原補」名字之餘，就連角色性格也是同出一轍。 先以馬明聲演的「獅子王」佐治為例，同樣是「阿頭級」之餘，兩個佐治均具備賴皮特色；而敏奕聲演的「非洲母獅」劉艷，與劇集原裝角色的共通點更為明顯，兩者都是喜愛走出固有框架、以自己相信及堅持的理念達到目標，且是「不到黃河心不死」的類型。
陳山聰聲演引人注目
節目另一亮點，是陳山聰將越洋聲演最強獅子王—「黑面死神」，據知相關角色相當厲害，雖然與山聰在《新聞女王》中的角色沒有關係，但卻對「森林女王」之爭有著一定影響力，敬請密切留意。
圖片來源：TVB