《森林女王》破天荒！《新聞女王》班底聲演野生動物 獅子王佐治馬國明領銜主演

馬國明與王敏奕角色深入人心

由《新聞女王》班底演員飾演的動物，大部分沿用各人在劇中「原補」名字之餘，就連角色性格也是同出一轍。 先以馬明聲演的「獅子王」佐治為例，同樣是「阿頭級」之餘，兩個佐治均具備賴皮特色；而敏奕聲演的「非洲母獅」劉艷，與劇集原裝角色的共通點更為明顯，兩者都是喜愛走出固有框架、以自己相信及堅持的理念達到目標，且是「不到黃河心不死」的類型。

陳山聰聲演引人注目

節目另一亮點，是陳山聰將越洋聲演最強獅子王—「黑面死神」，據知相關角色相當厲害，雖然與山聰在《新聞女王》中的角色沒有關係，但卻對「森林女王」之爭有著一定影響力，敬請密切留意。