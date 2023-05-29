廣末涼子飲啤酒表情自然 拍檔江口洋介大讚表現
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無線娛樂新聞台報導：日本廣告創意有趣全球知名，近日 森田一義 江口洋介 同 廣末涼子 就合作拍攝一個啤酒廣告，但係掀起討論並非因為當中嘅CG或者特別故事，而係因為廣末涼子大啖啤酒之時嘅自然反應，就連拍檔 江口洋介 都大讚呀。
至於同廣末已經好耐冇見嘅森田，呢日就驚嘆歲月流逝，當年嘅小妹妹已經早為人母喇。雖然做咗媽媽，不過廣末就話更加需要有Me Time放鬆，平時就會同其他媽媽約埋飲返杯小酌一下喇。
而經常拍劇嘅江口，就話夏天完成外景之後，同拍檔工作人員飲返杯係一大享受，即將開騷嘅佢仲話綵排完之後一樣要飲返杯呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台