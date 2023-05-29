廣末涼子飲啤酒表情自然 拍檔江口洋介大讚表現

無線娛樂新聞台報導：日本廣告創意有趣全球知名，近日 森田一義 江口洋介 同 廣末涼子 就合作拍攝一個啤酒廣告，但係掀起討論並非因為當中嘅CG或者特別故事，而係因為廣末涼子大啖啤酒之時嘅自然反應，就連拍檔 江口洋介 都大讚呀。