森田一義 廣末涼子飲啤酒表情自然 拍檔江口洋介大讚表現

廣末涼子飲啤酒表情自然 拍檔江口洋介大讚表現

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：日本廣告創意有趣全球知名，近日 森田一義 江口洋介 同 廣末涼子 就合作拍攝一個啤酒廣告，但係掀起討論並非因為當中嘅CG或者特別故事，而係因為廣末涼子大啖啤酒之時嘅自然反應，就連拍檔 江口洋介 都大讚呀。

至於同廣末已經好耐冇見嘅森田，呢日就驚嘆歲月流逝，當年嘅小妹妹已經早為人母喇。雖然做咗媽媽，不過廣末就話更加需要有Me Time放鬆，平時就會同其他媽媽約埋飲返杯小酌一下喇。

而經常拍劇嘅江口，就話夏天完成外景之後，同拍檔工作人員飲返杯係一大享受，即將開騷嘅佢仲話綵排完之後一樣要飲返杯呀。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友劉德華Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 