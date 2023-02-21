森美將與老婆再遊日本滑雪 預告開工拍法律節目
森美2018年讀小學時參加呢個活動去福岡交流，喺當地住咗一段短時間，森美好耐冇喺公仔箱出現，佢預告嚟緊拍一個法律節目，森美笑言自己好懶咁：「有喇！呢個禮拜返去，嚟緊有個節目同法律有關，原來公司有好多靚女都係讀法律，你知我哋呢啲牙尖嘴利就希望挑戰吓佢哋，我哋有同法律有關嘅遊戲，呢個禮拜開拍，希望玩得開心，又有啲法律常識同大家分享。」
仔女長大、工作步入穩定期，森美想重拾音樂熱誠，與朋友組樂隊玩音樂，佢笑指唔係加入樂壇，亦唔係想角逐獎項，目前想試吓寫詞造歌，朝呢方面發展一下。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
春天香港有什麼賞花好去處？如何煲去濕湯水？
近年香港有不少賞花好去處，例如城門谷公園櫻花、嘉道理農場洋紫荊/櫻桃/黃花風鈴木、將軍澳單車館公園櫻桃，每個月份都有不同品種的花開，不用坐飛機！即看：香港賞花好去處2023。春天天氣潮濕，身體特別容易疲倦，同時亦容易水腫。Sundaykiss為你整合30款春天湯水推介，助你養肝、去濕、滋潤氣管。
讀者留言