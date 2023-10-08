森美與阿仔相處妙法一舉三得 被捲入JPEX風波感無奈
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無線娛樂新聞台報導：森美、小儀及梁嘉琪呢日出席一個格價網站活動，森美自認係精明消費者，購物注重物品性能，講起阿仔目前喺英國讀書，唔單只成績優異，課餘活動亦多姿多采，森美亦有分享與阿仔相處妙法。
森美為咗令阿仔主動回覆，開出條件只要阿仔每星期有回覆，就畀多一份零用錢，阿仔可以實報實銷，去英國博物館、睇球賽或音樂劇等，森美透露呢個做法好有效一舉三得，阿仔一個月去到一次呢類活動，阿仔唔使宅喺宿舍、又能夠放眼世界，自己又得到回覆。
此外，森美早前同家人去西班牙度假，雖然佢哋每日差唔多行兩萬步，不過有機會食好嘢睇靚景，佢直言好爽，不過旅程期間，森美被捲入JPEX風波，佢被指「著草」感到好無奈。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台