楊丞琳台北演唱會開鑼 4 in Love限定合體驚喜演出

無線娛樂新聞台報導：相隔3年楊丞琳再次喺台北小巨蛋舉行一連兩場嘅演唱會，吸引咗唔少圈中人嚟撐場，好似有五堅情嘅小賴、柴智屏、陳妍希等。為咗呢次個唱，據知楊丞琳花咗7位數打造7套戰衣，以幻變色流蘇上衣配白色短褲長靴造型登台嘅佢，一輪勁歌熱舞即時炒熱全場氣氛。